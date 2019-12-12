Уничтожение цели "Калибром" в Черном море попало на видео

tvzvezda.ru

Уничтожение мишени на береговом полигоне крылатой ракетой "Калибр", запущенной в рамках корабельных учений фрегатом "Адмирал Эссен" в Черном море, сняли на видео. Соответствующий ролик публикует "Звезда".

Телеканал отмечает, что ракета прошла более 250 километров за 137 секунд. В ходе полета оружие сопровождали сверхзвуковые истребители. Попадание ракеты в цель зафиксировали при помощи беспилотников.

В январе ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что для ВМФ России разрабатывается модификация крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тысячи километров.