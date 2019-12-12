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ЦАМТО

Батальонные тактические группы общевойсковой армии ЗВО оснастили новейшими коллиматорными прицелами

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Коллиматорный прицел 1П63
Коллиматорный прицел 1П63.
Источник изображения: http://npzoptics.ru/

ЦАМТО, 11 декабря. Батальонные тактические группы общевойсковой армии Западного военного округа оснастили новейшими прицелами для стрелкового оружия 1П63 и 1П29.

Навесное оборудование поступило в рамках гособоронзаказа на вооружение мотострелковых и разведывательных подразделений армии, дислоцированных в Смоленской, Брянской и Тамбовской областях.

Коллиматорные прицелы 1П63 предназначены для ведения стрельбы в различное время суток и используются с различными модификациями автомата Калашникова: АКМН, АК-74Н3, АК-74MS, АКС-74Н5, АН-94 и ручными пулеметами: РПКН, РПК-74Н и РПК-74М.

В отличие от лазерных прицелов, точку прицела видит только стрелок. Прицел имеет двойную подсветку, не требующую специальной настройки. Он особенно полезен при проведении операций в тесных помещениях, где невозможно захватить цель обоими глазами.

Очередная партия насчитывает более тысячи предметов комплектования вооружения.

Справочно:

Коллиматорный прицел 1П63 обеспечивает удобство и простоту прицеливания, что позволяет в динамическом бое, а также в условиях ограничения времени на ведение огня из неустойчивых положений при стрельбе из автоматического оружия значительно повысить эффективность стрельбы стрелкового оружия за счет сокращения времени прицеливания и ошибок наводки.

Прицеливание осуществляется по прицельному знаку, изображение которого находится в бесконечности. Форма и цвет прицельного знака в дневное время суток представляет собой треугольник, два горизонтальных штриха и один вертикальный штрих белого цвета, а ночью – два горизонтальных штриха и один вертикальный штрих зеленого цвета.

В сумерках видны треугольник и все штрихи как белого, так и зеленого цвета, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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