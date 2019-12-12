Восточный военный округ получил крупную партию техники связи

ЦАМТО, 11 декабря. В Восточный военный округ поступило несколько десятков единиц перспективной техники связи.

В частности, соединения общевойскового объединения округа в Приморском крае получили радиостанции Р-166-0.5 на базе БТР. Изделие предназначено для обеспечения радиосвязи при использовании его, как в составе узлов связи, так и автономно, обеспечивает передачу информации в КВ и УКВ диапазонах в аналоговом или дискретном виде по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно в режиме частотной адаптации или помехозащищенном режиме.

Станции спутниковой связи Р-448 получили соединения управления в Приморье, Забайкалье, Республике Бурятия и Амурской области. Мобильные автоматизированные станции служат для организации сетей спутниковой радиосвязи в интересах частей и подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Они позволяют осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты. Работа станций обеспечивает служебную связь и режим закрытой телефонной связи.

Аппаратные телефонной связи на шасси автомобиля "КамАЗ-5350" поступили на вооружение в соединения управления в пяти регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Комплексная аппаратная связи П-260-О поступила в ракетное соединение ВВО в Забайкалье. Аппаратная предназначена для создания узлов связи подвижных пунктов управления и транспортной сети, интегрированной цифровой полевой системы связи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.