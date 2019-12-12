ВМС Великобритании приняли второй авианосец класса "Куин Элизабет"

ЦАМТО, 11 декабря. На военно-морской базе в Портсмуте 10 декабря состоялась официальная церемония принятия на вооружение ВМС Великобритании второго авианосца класса "Куин Элизабет", (R09) "Принс оф Уэллс".

В мероприятии принял участие принц Чарльз Уэльский.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании 3 июля 2008 года объявило о подписании с компанией BVT Surface Fleet, являющейся совместным предприятием BAE Systems и VT Group, и т.н. "Альянсом производителей авианосцев" (Aircraft Carrier Alliance) первых контрактов общей стоимостью 3 млрд. фунтов стерлингов на постройку для ВМС страны двух новых авианосцев проекта CVF ("Куин Элизабет" и "Принс оф Уэллс").

Строительство блоков корпуса головного корабля началось в декабре 2008 года, закладка киля состоялась в июле 2009 года, спуск на воду – в июле 2014 года. 7 декабря 2017 года на военно-морской базе "Портсмут" состоялась церемония ввода (R08) "Куин Элизабет" в боевой состав британского флота.

Постройка второго авианосца класса "Куин Элизабет", "Принс оф Уэллс", началась на предприятии Rosyth Dockyard в Шотландии в сентябре 2014 года. 8 сентября 2017 года состоялась церемония его крещения, а 21 декабря 2017 года корабль был спущен на воду.

Авианосцы "Куин Элизабет" – самые крупноразмерные военные корабли, построенные в Великобритании. Как ожидается, строк их эксплуатации составит около 50 лет. По заявлению командования ВМС Великобритании, "Куин Элизабет" – второй по величине авианосец в мире и первый, изначально разработанный для применения боевых самолетов пятого поколения.

Новый авианосец представляет собой корабль полным водоизмещением около 65000 т, длиной 282,9 м, шириной 73 м и осадкой 11 м. Площадь полетной палубы составляет около 13000 кв. м. Каждый авианосец оснащен газотурбинной энергетической установкой и вспомогательной дизельной общей мощностью 108 мВт. Максимальная скорость хода – не менее 25 узлов, дальность морского перехода – до 10000 морских миль (18400 км) на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток.

Предполагается, что на каждом корабле будет базироваться авиагруппа в составе 24 истребителей пятого поколения F-35B "Лайтнинг-2" с коротким взлетом и вертикальной посадкой и 14 вертолетов "Мерлин" (9 противолодочных, 5 – дальнего радиолокационного обнаружения). Экипаж составит до 1600 человек (экипаж корабля – 733 чел., авиагруппа – 853 чел.).