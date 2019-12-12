Войти
ЦАМТО

Завершена поставка УТС PC-21 ВВС Австралии

322
0
0
Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции
Учебно-тренировочный самолет PIlatus PC-21 ВВС Франции.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 декабря. На военно-воздушной базе "Ист Сэйл" ВВС Австралии 6 декабря состоялась церемония принятия на вооружение 49-го и последнего УТС PC-21 компании Pilatus Aircraft, поставленного в рамках Проекта AIR 5428.

Принявшая участие в мероприятии министр обороны Австралии Линда Рейнольдс поздравила Министерство обороны, компании Lockheed Martin, Pilatus и Jet Aviation с завершением поставки всех 49 самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, 6 сентября 2015 года Министерство обороны Австралии объявило о выборе возглавляемого компанией Lockheed Martin Australia консорциума привилегированным претендентом на поставку в рамках Проекта AIR 5428 новой системы подготовки военных летчиков для ВВС страны. Самолеты предназначены для замены 63 устаревших УТС PC-9/A, поставка которых ВВС Австралии началась в 1987 году, а также CT-4B "Эйртрейнер".

МО Австралии 8 декабря 2015 года заключило с Lockheed Martin Australia контракт стоимостью 1,2 млрд. австр. долл. (863 млн. долл. США) на поставку и обслуживание системы летной подготовки на базе УТС PC-21. Соглашение предусматривало поставку 49 самолетов PC-21 компании Pilatus Aircraft, семи летных тренажеров, создание системы летной подготовки, материально-техническое обеспечение в течение начального семилетнего периода. На компанию Hawker Pacific была возложена задача по обеспечению поддержки авиатехники. Общая стоимость программы оценивалась в 1,5 млрд. австр. долл.

Летные испытания первого произведенного для ВВС Австралии УТС PC-21 (серийный номер A54-001) начались в июне 2016 года. Первая пара самолетов была передана ВВС Австралии в марте 2017 года. Подготовка пилотов ВВС Австралии с применением PC-21 началась в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
PC-21
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
Pilatus Aircraft
Похожие новости
17.07.2019
Компания Pilatus завершает поставку ВВС Австралии УТС PC-21
27.07.2018
ВВС Австралии получили очередную пару УТС PC-21
25.07.2016
Первый австралийский РС-21
09.09.2015
Австралия выбрала учебно-тренировочные самолеты Pilatus PC-21
27.12.2012
Рейтинг 20 наиболее крупных сделок по продаже вооружений, решения по которым были приняты в 2012 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет