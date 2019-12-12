Завершена поставка УТС PC-21 ВВС Австралии

ЦАМТО, 11 декабря. На военно-воздушной базе "Ист Сэйл" ВВС Австралии 6 декабря состоялась церемония принятия на вооружение 49-го и последнего УТС PC-21 компании Pilatus Aircraft, поставленного в рамках Проекта AIR 5428.

Принявшая участие в мероприятии министр обороны Австралии Линда Рейнольдс поздравила Министерство обороны, компании Lockheed Martin, Pilatus и Jet Aviation с завершением поставки всех 49 самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, 6 сентября 2015 года Министерство обороны Австралии объявило о выборе возглавляемого компанией Lockheed Martin Australia консорциума привилегированным претендентом на поставку в рамках Проекта AIR 5428 новой системы подготовки военных летчиков для ВВС страны. Самолеты предназначены для замены 63 устаревших УТС PC-9/A, поставка которых ВВС Австралии началась в 1987 году, а также CT-4B "Эйртрейнер".

МО Австралии 8 декабря 2015 года заключило с Lockheed Martin Australia контракт стоимостью 1,2 млрд. австр. долл. (863 млн. долл. США) на поставку и обслуживание системы летной подготовки на базе УТС PC-21. Соглашение предусматривало поставку 49 самолетов PC-21 компании Pilatus Aircraft, семи летных тренажеров, создание системы летной подготовки, материально-техническое обеспечение в течение начального семилетнего периода. На компанию Hawker Pacific была возложена задача по обеспечению поддержки авиатехники. Общая стоимость программы оценивалась в 1,5 млрд. австр. долл.

Летные испытания первого произведенного для ВВС Австралии УТС PC-21 (серийный номер A54-001) начались в июне 2016 года. Первая пара самолетов была передана ВВС Австралии в марте 2017 года. Подготовка пилотов ВВС Австралии с применением PC-21 началась в 2019 году.