Стартовали российско-индийские межвидовые учения "Индра-2019"

Российские и индийские летчики после полета в рамках международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке. 26 октября 2017 год.

Межвидовые двусторонние российско-индийские учения "Индра-2019" стартовали в Индии, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Сегодня на полигоне "Бабина", расположенном на территории штата Уттар-Прадеш, состоялась официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения "Индра-2019". Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна", – передает РИА "Новости" сообщение ТОФ.

Главная церемония открытия началась с общего построения военнослужащих двух стран, после чего командующий общевойсковым соединением Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков и начальник штаба Южного Командования вооруженных сил Индии генерал-лейтенант Дапиндер Сингх Ахуджа объехали строй и поприветствовали их.

В исполнении военных оркестров объединений прозвучали государственные гимны России и Республики Индия, были торжественно подняты национальные флаги двух стран и флаг учений "Индра-2019".

Для участников церемонии показательные выступления в воздухе провели экипажи вертолетов, входящих в пилотажную группу ВВС Индии, а также парашютисты. Военные двух стран вместе прошли по плацу полевого лагеря. Перед зрительскими трибунами проследовала боевая техника.

"Индра-2019" пройет с 11 по 21 декабря на полигонах сразу трех индийских штатов. Россию на учениях представляют более 700 военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, а также экипажи кораблей Балтийского флота. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на танках и бронетранспортерах, а также на летательных аппаратах, предоставленных принимающей стороной.

Напомним, в июле главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа рассказал, что на совместных с Россией учениях "Индра-2019" Индия хотела бы перенять опыт, связанный с "применением авиации против террористов в Сирии". Дханоа подчеркнул, что только с Россией его страна "проводит столь масштабные учения".

Дмитрий Зубарев