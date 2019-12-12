В России собираются повоевать винтовками М16 с советскими патронами

Российская компания разработала вариант американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США идёт с обозначением М16) под советский автоматный патрон калибра 7,62 х 39 мм.

"Аналог американской винтовки AR-15 прошёл испытания в русском калибре 7,62 х 39 мм. Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56, и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы", - приводит заявление ООО "Промтехнология" ТАСС.

Отмечается, что весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром.

Также разработан армейский вариант с возможностью ведения автоматического огня.