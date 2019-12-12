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ЗРК "Патриот" не смог защитить австралийцев от советского "града"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Проиранские военизированные формирования в очередной раз атаковали позиции американских военных и международной коалиции, расположенные в Международном аэропорту Багдада.

Аэродром был обстрелян 122-мм реактивными снарядами советской РСЗО "Град".

Как минимум восемь ракет упали на территорию аэропорта. При этом американские системы "Patriot" их даже не заметили.

Вначале сообщалось, что в результате обстрела получили ранения 5 иракских солдат, однако, позднее стало известно, что пострадали и австралийские военные. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Медицинская бригада Королевской Австралийской армии оказывает необходимую помощь раненым.

Следует отметить, что в связи с присутствием на территории международного аэропорта Багдада большого количества американских военных, здесь были развернуты три системы "Patriot". Однако, они не только не смогли отразить ракетную атаку, но даже засечь низколетящие воздушные цели. 

Для обнаружения ракет "Град" американцы были вынуждены включить прожектора, чтобы хоть как-то выявить летящие снаряды, подчеркивает Free News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Ирак
Иран
США
Продукция
Patriot ЗРК
Град РСЗО
Проекты
Медицина
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