Видео: "Адмирал Эссен" впервые запустил "Калибр" в Черном море

Первый пуск крылатых ракет "Калибр" фрегатом "Адмирал Эссен" в Черном море показали на видео.

Фрегат "Адмирал Эссен" принял участие в корабельных учениях в Черном море.

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Здесь корабль впервые запустил крылатые ракеты "Калибр". Им потребовалось 137 секунд, чтобы преодолеть по сложной траектории более 250 километров и уничтожить цель на берегу.

В пути стремительным ракетам "составили компанию" сверхзвуковые истребители.

Справка "РГ"

Сторожевой корабль "Адмирал Эссен" проекта 11356Р "Буревестник" был заложен 8 июля 2011 года в Калининграде. А 7 ноября 2014 года его спустили на воду.

Фрегат имеет водоизмещение 830 тонн. Длинна - 124,8 метров. Оснащен газотурбинным двигателем.

Главным вооружением корабля являются пусковые установки 3С14. Они предназначены для ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

С мая по сентябрь 2017 года "Адмирал Эссен" проводил боевые пуски ракет "Калибр" по объектам боевиков в Сирии.

Олег Корякин