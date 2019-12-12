Двустороннее российско-индийское учение "Индра-2019" началось в Индии

Владивосток. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Официальная церемония открытия межвидового российско-индийского учения "Индра-2019" состоялась в среду на полигоне "Бабина" в штате Уттар-Прадеш (Индия), сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"Построения военнослужащих двух стран в честь старта учений также состоялись в порту Мармагао и на базе ВВС Индии в городе Пуна. Основная церемония открытия началась с общего построения военнослужащих двух стран, после чего командующий общевойсковым соединением Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков и начальник штаба Южного Командования Вооруженных сил Индии генерал-лейтенант Дапиндер Сингх Ахуджа объехали строй военнослужащих и поприветствовали их", - говорится в сообщении.

Военные оркестры объединения исполнили государственные гимны Российской Федерации и Республики Индия, были торжественно подняты национальные флаги двух стран и флаг учения "Индра-2019".

Экипажи вертолетов, входящих в пилотажную группу ВВС Индии, а также парашютисты провели показательные выступления в воздухе.

Церемония открытия учения завершилась совместным прохождением российских и индийских военнослужащих по плацу полевого лагеря. Также перед зрительскими трибунами проследовала боевая техника, которая будет задействована в учении.

В учении "Индра-2019", которое пройдет с 11 по 21 декабря на полигонах сразу трех индийских штатов, РФ представляют более 700 военнослужащих. Среди них подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, а также экипажи кораблей Балтийского флота.