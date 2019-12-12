Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника

Российские дизель-электрические подводные лодки проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада" из-за необходимости всплывать на поверхность воды для подзарядки батарей оказываются легкой мишенью для противника, пишет военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По его словам, при скорости движения в два-четыре узла такие субмарины могут находиться под водой не более четырех суток. "Потом обязательное всплытие, включение дизеля и сутки в надводном положении для подзарядки батарей. Это не только демаскирует подлодку, но и делает ее легкой мишенью для противолодочных кораблей и самолетов", — пишет Литовкин.

Обозреватель отмечает, что эту проблему может решить использование воздухонезависимой энергетической установки или накопителей энергии на основе суперконденсаторов.

В ноябре газета "Взгляд" написала, что боевую эффективность субмарин устаревшего проекта 636.3 "Варшавянка" можно повысить, оснастив такие подлодки антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедам.