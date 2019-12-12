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Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника

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Источник изображения: Фото: Black leon / Wikimedia

Российские дизель-электрические подводные лодки проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада" из-за необходимости всплывать на поверхность воды для подзарядки батарей оказываются легкой мишенью для противника, пишет военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По его словам, при скорости движения в два-четыре узла такие субмарины могут находиться под водой не более четырех суток. "Потом обязательное всплытие, включение дизеля и сутки в надводном положении для подзарядки батарей. Это не только демаскирует подлодку, но и делает ее легкой мишенью для противолодочных кораблей и самолетов", — пишет Литовкин.

Обозреватель отмечает, что эту проблему может решить использование воздухонезависимой энергетической установки или накопителей энергии на основе суперконденсаторов.

В ноябре газета "Взгляд" написала, что боевую эффективность субмарин устаревшего проекта 636.3 "Варшавянка" можно повысить, оснастив такие подлодки антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
ВНЭУ
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1 комментарий
№1
12.12.2019 11:35
Хватит уже переливать из пустое в порожнее. Проблему решили ещё во время Второй Мировой войны установкой СЦ АКБ.

С окончанием войны их начали выводить из эксплуатации из-за дороговизны и короткого ресурса службы (потому что дизелухи строили сотнями), заменяя на более дешёвые, АКБ с куда более худшими характеристиками.

Но аккумуляторы для войны созданы давным давно и отлично себя зарекомендовали, они лучше всяких ВНЭУ и надежнее всяких Li ion.

Так что проблемы по сути нет, нужно просто иметь по одному такому комплекту в сухом виде на случай войны для каждой новой 636.

Вы, думаете, если Вы на войне потеряете лодку с обученным экипажем, это Вам встанет дороже 14 сэкономленных тонн серебра? Боюсь, что нет.

Да это и не так много, как кажется. Эквивалент стоимости истребителя вроде Су-30СМ около 4-5 тонн золота. ЗОЛОТА, не серебра.

А истребители тоже падают и их бывает сбивают, только там 1 или 2 пилота, а на лодке экипаж 56
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