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Газета.ru

Не забыть про Россию: Белоруссия готова к учениям с НАТО

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Источник изображения: gazeta.ru

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

В Белоруссии сообщили о готовности провести военные учения совместно с НАТО. При этом, как уточнил Минск, это будет возможно, только если альянс будет помнить, что стратегический союзник республики - Россия. Через некоторое время объявивший об этом глава генштаба Белоруссии Олег Белоконев был отправлен в отставку.

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев. Он уточнил, что сейчас официальный Минск ведет переговоры с Североатлантическим альянсом о возможных форматах военных маневров. При этом учения могут пройти лишь с тем условием, что "НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия", подчеркнул Белоконев.

На встрече со своим итальянским коллегой Энцо Веччиарелли он также обсудил вопрос отправки в Ливан миротворцев из Белоруссии. "У нас одна из задач - развитие деятельности в рамках миротворческих сил ООН, в том числе в Ливане. На сегодня мы выполняем там конкретные задачи: белорусы есть в структурах обеспечения и в медицинском персонале. Два наших оперативных офицера тоже там", - отметил глава белорусского генштаба.

Через некоторое время после таких заявлений Белоконева стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил его от должности.

Соответствующий документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"Уволить генерал-майора Белоконева Олега Алексеевича с военной службы в запас в связи с осуществлением им полномочий депутата палаты представителей национального собрания Республики Беларусь с правом ношения военной формы одежды и знаков различия", - указано во вступившем в силу указе. Кто будет назначен новым главой генштаба, пока не известно.

Белоконев занимал должность первого замглавы минобороны Белоруссии с января 2014 года. 17 ноября 2019 года он стал депутатом палаты представителей национального собрания страны.

Что касается отношений государства с НАТО, в середине ноября сам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отмечал, что военный блок не видит каких-либо угроз со стороны Белоруссии и стремится к более тесному сотрудничеству с Минском. Он напомнил, что республика - партнер НАТО с 1995 года.

Генсек альянса подчеркнул, что отношения альянса с Белоруссией "основаны на общем интересе и открытом диалоге". По его словам, их стоит развивать. "Мы работаем с Белоруссией, например, по вопросам транспарентности и снижения рисков", - отметил Столтенберг.

За месяц до этого заместитель главы МИД Белоруссии Андрей Дапкюнас заявил, что Минск готов взаимодействовать и вести конструктивный диалог с НАТО в случае, если это будет осуществляться на равноправной основе.

Об этом он говорил во время встречи с заместителем генсека НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли. Она состоялась в рамках открытия в Минске программы НАТО "Наука ради мира и безопасности". Она была организована в Минске при посредничестве белорусского министерства иностранных дел. Эта программа - инструмент НАТО, нацеленный на поддержку научных исследований и обмен опытом. Белоруссия стала ее частью в 1992 году.

Сам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в начале октября заявил, что Белоруссия не желает оказаться на острие противостояния России и НАТО.

Он обратил внимание, в Белоруссии пересекаются европейская и евразийская интеграция. Кроме того, там проходит граница между странами-членами НАТО и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией - с одной стороны, и НАТО - с другой, или западным миром в целом", - подчеркнул он.

Дипломат заявил, что Белоруссия "была, есть и останется белорусской". К тому же, по его словам, граждане страны как никто другой знают, чем чревато положение буферной зоны.

"Этот тяжелый урок мы уже проходили в своей истории", - сказал дипломат. Вместе с тем он отметил, что Минск чувствует ответственность за безопасность не только страны, но и всей Европы.

Макей выразил мнение, что будущее Белоруссии во многом зависит от того, смогут ли ее партнеры договориться между собой. Власти страны настойчиво выступают за диалог и обсуждение проблемных вопросов, подчеркнул он. В то же время министр вспомнил свое выступление на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заявил, что на заседаниях такого уровня ничего не решается, поскольку между странами нет доверия.


Лидия Мисник

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Белоруссия
Италия
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