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Российская газета

В Индии началось международное учение "Индра-2019"

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Индра-2014
Участники совместных российско-индийских учений «Индра-2014».
Источник изображения: www.volganet.ru

На полигоне "Бабина" в штате Уттар-Прадеш, в штатах Гоа и Махараштра Индии прошло торжественное открытие межвидового российско-индийского учения "Индра-2019". Построения военнослужащих в честь этого события также были в порту Мармагао и на базе ВВС страны в городе Пуна.

Военнослужащих поприветствовали командующий общевойсковым соединением Восточного военного округа генерал-майор Олег Цеков и начальник штаба Южного командования Вооруженных сил Индии генерал-лейтенант Дапиндер Сингх Ахуджа. Гимны двух стран исполнили военные оркестры, после чего были подняты национальные фланги.

- Для участников церемонии показательные выступления в воздухе провели экипажи вертолетов, входящих в пилотажную группу ВВС Индии, а также парашютисты, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Перед зрителями проехала боевая техника, которая будет участвовать в тренировках.

"Индра-2019" пройдет на трех индийских полигонах. От России будут участвовать более 700 военнослужащих из подразделения общевойсковой армии ВВО, а также летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, экипажи кораблей Балтийского флота.

Учения продлятся с 11 по 21 декабря.


Юлия Гарднер

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