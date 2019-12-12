"Нацелился ракетой Exocet": Греческий Mirage-2000 поймал в прицел турецкий фрегат

Источник изображения: https://twitter.com/Ioannis_Nikitas/

В греческом сегменте социальных сетей появились фотографии, сделанные с истребителя Mirage-2000 ВВС Греции. Сообщается о том, что в многоцелевой истребитель поймал в прицел фрегат военно-морских сил Турции.

При этом утверждается, что греческий лётчик "нацелился на турецкий фрегат противокорабельной ракетой Exocet авиационного базирования". Речь идёт о крылатой ракете французского производства, которая в нескольких модификациях (в том числе AM-39) находится на вооружении ВВС и ВМС Греции. Нужно добавить, что одна из модификаций Exocet состоит на вооружении и турецкой армии.

Снимки турецкого боевого корабля в прицеле греческого истребителя французского производства опубликованы в Твиттере Иоанниса Никитаса – греческого военного корреспондента.

Источник изображения: https://twitter.com/Ioannis_Nikitas/

Отмечено, что в качестве цели выбран турецкий фрегат класса Yavuz. Это фрегат водоизмещением около 3 тыс. тонн, длиной 110 м, оснащённый различными видами вооружений, включая ракеты "Гарпун".

Источник изображения: https://twitter.com/Ioannis_Nikitas/

Иоаннис Никитас:

Турецкий фрегат попал в прицел истребителя "Мираж" в Эгейском море. И это тот язык, который понимает Турция.

В следующем твите тот же человек фотографией с ракетой "поздравляет" "друзей" с Рождеством.

Турецкие пользователи на твит Никитаса ответили изображением с пометкой о радиусе действия зенитных ракетных комплексов С-400, намекая на то, что Mirage-2000 сам в тот момент мог быть "засвеченным" радаром системы ПВО.

В СМИ отмечается, что это фото "свидетельствует о растущем уровне напряжённости между Грецией и Турцией". Напомним, что обе страны являются членами НАТО.

Со стороны греческих властей высказывается недовольство турецкими договорённостями с Ливией по поводу освоения ресурсов в Средиземном море.