Войти
Военное обозрение

"Нацелился ракетой Exocet": Греческий Mirage-2000 поймал в прицел турецкий фрегат

432
0
0

Источник изображения: https://twitter.com/Ioannis_Nikitas/

В греческом сегменте социальных сетей появились фотографии, сделанные с истребителя Mirage-2000 ВВС Греции. Сообщается о том, что в многоцелевой истребитель поймал в прицел фрегат военно-морских сил Турции.

При этом утверждается, что греческий лётчик "нацелился на турецкий фрегат противокорабельной ракетой Exocet авиационного базирования". Речь идёт о крылатой ракете французского производства, которая в нескольких модификациях (в том числе AM-39) находится на вооружении ВВС и ВМС Греции. Нужно добавить, что одна из модификаций Exocet состоит на вооружении и турецкой армии.

Снимки турецкого боевого корабля в прицеле греческого истребителя французского производства опубликованы в Твиттере Иоанниса Никитаса – греческого военного корреспондента.

Источник изображения: https://twitter.com/Ioannis_Nikitas/

Отмечено, что в качестве цели выбран турецкий фрегат класса Yavuz. Это фрегат водоизмещением около 3 тыс. тонн, длиной 110 м, оснащённый различными видами вооружений, включая ракеты "Гарпун".

Источник изображения: https://twitter.com/Ioannis_Nikitas/

Иоаннис Никитас:

Турецкий фрегат попал в прицел истребителя "Мираж" в Эгейском море. И это тот язык, который понимает Турция.

В следующем твите тот же человек фотографией с ракетой "поздравляет" "друзей" с Рождеством.

Турецкие пользователи на твит Никитаса ответили изображением с пометкой о радиусе действия зенитных ракетных комплексов С-400, намекая на то, что Mirage-2000 сам в тот момент мог быть "засвеченным" радаром системы ПВО.

В СМИ отмечается, что это фото "свидетельствует о растущем уровне напряжённости между Грецией и Турцией". Напомним, что обе страны являются членами НАТО.

Со стороны греческих властей высказывается недовольство турецкими договорённостями с Ливией по поводу освоения ресурсов в Средиземном море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Ливия
Турция
Франция
Продукция
Harpoon ПКР
Mirage-2000
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Похожие новости
20.03.2019
Le Figaro (Франция): зачем до сих пор нужна НАТО?
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
07.02.2012
Болгария: времена меняются
17.08.2011
Высший пилотаж на мировом оружейном рынке
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет