В России создали аналог американской М-16 под патрон калибра 7,62Х39 мм

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В России разработали вариант американской штурмовой винтовки AR-15 (М-16) под советский патрон калибра 7,62Х39 мм. Также разработан вариант с возможностью ведения автоматической стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании ООО "Промтехнология", выпускающей оружие под брендом ORSIS.

Российская компания "Промтехнология" запустила на своих мощностях в Москве производство варианта американской штурмовой винтовки AR-15 (М-16) под калибр 7,62Х39 мм. Винтовки комплектуются высокоточными стволами ORSIS.

Аналог американской винтовки AR-15 прошел испытания в "русском" калибре 7,62х39 мм. Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56 и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы. Весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром

- сообщили в компании.

Заявляется, что общий настрел на ресурс при испытаниях, на данный момент, превысил 17 тысяч выстрелов, при этом показатели точности и кучности остались в пределах заявленной нормы. Винтовка также прошла различные климатические испытания.

Ранее, в сентябре, компания запустила в серийное производство винтовку ORSIS-AR15J - аналог американской полуавтоматической винтовки AR-15 под патрон калибра 5,56х45 мм.