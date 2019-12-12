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Известия.ru

Фрегат "Адмирал Эссен" провел стрельбы в Черном море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ во вторник, 10 декабря.

Отмечается, что на первом этапе учений по ведению морского боя моряки обстреляли морскую цель и отработали действия по поражению надводного корабля условного противника "Калибрами", выполнив электронные пуски.

На втором этапе экипаж отразил нападение самолетов условного противника и обстрелял воздушные цели.

Условным противником были экипажи двух самолетов Су-24м из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны (ПВО) ЧФ.

В октябре подводная лодка "Колпино" произвела стрельбу "Калибрами" в акватории Черного моря в рамках планового мероприятия.

В ноябре командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в эксплуатацию корабли — носители "Калибров". По его словам, Москва фактически открыла еще один фронт агрессии против Украины — морской.

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