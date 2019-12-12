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Известия.ru

В Канаде совершил полет первый самолет на электричестве

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Источник изображения: Фото: Harbour Air Seaplanes/harbourair.com

В Канаде совершил полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила компания Harbour Air.

Отмечается, что полет стал возможен благодаря совместным усилиям самой Harbour Air, производящей гидросамолеты, и magniX, ответственной за электрическую силовую установку.

"Сегодня утром… в (канадском городе – Ред.) Ричмонде состоялся успешный полет ePlane, шестиместного самолета марки de Havilland Canada DHC-2 Beaver, оснащенного двигателем magni500 мощностью 750 лошадиных сил…", — говорится в сообщении.

При этом самолетом управлял гендиректор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл.

Отмечается, что компании в скором времени запустят процесс сертификации двигательной системы и начнут оснащение самолетов такими электродвигателями.

26 июля 2018 года стало известно, что власти Норвегии планируют осуществлять все авиаперевозки на электрических самолетах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Норвегия
Проекты
Электрический самолёт
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