Войти
Военное обозрение

Лавров после встречи с Трампом: "Северный поток-2" не остановится

360
0
0

Источник изображения: https://twitter.com/realDonaldTrump

Трамп опубликовал фотографию со встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. В традиционном для нынешнего президента США ключе – Трамп сидит за столом, его гость стоит по правую от него руку.

В Твиттере президент США прокомментировал встречу с главой российского внешнеполитического ведомства.

Твит:

Была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор по контролю над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!

Беседа Трампа и Лаврова продолжалась около 50 минут.

В комментариях на эту заметку противники Трампа буквально забросали его обвинениями в "связях с Москвой", в очередной раз называя "марионеткой Путина". Среди прочего были опубликованы карикатуры на указанную тему.

Источник изображения: https://twitter.com/realDonaldTrump

Перед встречей с Трампом Сергей Лавров встретился с главой Госдепартамента США Майком Помпео.

Комментируя свой визит в США, глава МИД РФ назвал переговоры конструктивными и отметил, что конгресс США на данный момент делает всё, чтобы сорвать хоть какие-то контакты Белого дома с Россией. Отдельный разговор, судя по заявлению, зашёл об американских санкциях в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток-2".

Сергей Лавров:

Дело, начатое администрацией Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся.

Сергей Лавров отметил, что встреча с Трампом и Помпео прошла в атмосфере взаимопонимания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Турция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
08.08.2017
Лавров пообещал Тиллерсону, что Россия "и впредь будет отвечать" США
17.05.2017
"Новой перезагрузки между США и РФ не будет, она нежелательна"
21.04.2014
Украина и американская ПРО
23.12.2013
Европу пугают "Искандерами"
30.10.2013
ПРО добралось до Румынии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет