Лавров после встречи с Трампом: "Северный поток-2" не остановится

Источник изображения: https://twitter.com/realDonaldTrump

Трамп опубликовал фотографию со встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. В традиционном для нынешнего президента США ключе – Трамп сидит за столом, его гость стоит по правую от него руку.

В Твиттере президент США прокомментировал встречу с главой российского внешнеполитического ведомства.

Твит:

Была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсуждались многие вопросы, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор по контролю над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!

Беседа Трампа и Лаврова продолжалась около 50 минут.

В комментариях на эту заметку противники Трампа буквально забросали его обвинениями в "связях с Москвой", в очередной раз называя "марионеткой Путина". Среди прочего были опубликованы карикатуры на указанную тему.

Источник изображения: https://twitter.com/realDonaldTrump

Перед встречей с Трампом Сергей Лавров встретился с главой Госдепартамента США Майком Помпео.

Комментируя свой визит в США, глава МИД РФ назвал переговоры конструктивными и отметил, что конгресс США на данный момент делает всё, чтобы сорвать хоть какие-то контакты Белого дома с Россией. Отдельный разговор, судя по заявлению, зашёл об американских санкциях в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток-2".

Сергей Лавров:

Дело, начатое администрацией Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся.

Сергей Лавров отметил, что встреча с Трампом и Помпео прошла в атмосфере взаимопонимания.