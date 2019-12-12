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ТАСС

Вопрос создания приборостроительной инфраструктуры в Роскосмосе рассмотрят в 2020 году

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

По словам источника агентства, программу планировалось рассмотреть в декабре, однако Набсовет пройдет заочно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение программы создания приборостроительной интегрированной инфраструктуры на базе АО "Российские космические системы", скорее всего, будет перенесено на 2020 год. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Вопрос создания приборостроительной интегрированной инфраструктуры не включен в программу Наблюдательного совета в декабре. Вероятно, рассмотрение перенесено на следующий год", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что программу планировалось рассмотреть в декабре, однако Набсовет пройдет заочно, поэтому обсуждение вопроса было решено перенести.

Ранее о планах создать подобную структуру объявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского. По словам главы госкорпорации, ее планируется создать на базе АО "Российские космические системы".

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Россия
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РКC
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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