Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США

Российское многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman ("Гарри Трумэн") в Средиземном море, пишет ItaMilRadar.

Отслеживающий перемещение кораблей в регионе сайт отмечает, что российское судно оснащено оборудованием для глубоководных работ, и задается вопросом о том, не использовался ли "Спасатель Демидов" для прослушивания коммуникаций.

В декабре "Военно-промышленный курьер" написал, что надводные корабли и подводные лодки ВМФ России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантическом и Тихом океанах.

В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.