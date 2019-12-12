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Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США

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Источник изображения: Фото: morspas.com

Российское многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman ("Гарри Трумэн") в Средиземном море, пишет ItaMilRadar.


Отслеживающий перемещение кораблей в регионе сайт отмечает, что российское судно оснащено оборудованием для глубоководных работ, и задается вопросом о том, не использовался ли "Спасатель Демидов" для прослушивания коммуникаций.

В декабре "Военно-промышленный курьер" написал, что надводные корабли и подводные лодки ВМФ России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантическом и Тихом океанах.

В августе военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.

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Страны
Россия
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
12.12.2019 11:25
Он готовится прийти ему на выручку в случае чего или хотя бы спасти часть экипажа
0
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