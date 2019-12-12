"Не гиперзвук, а больше кораблей": ВМС США сделали свой выбор

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Военно-морские силы США будоражит: они кидаются от одной крайности в другую, пытаясь выбрать способ увеличения своего боевого потенциала. Сменяющее друг друга руководство придерживается диаметрально противоположных взглядов, делая ставку на увеличение количества вымпелов или на вооружение кораблей новейшими системами.

Как указывает издание Defence News, бывший министр ВМС Ричард Спенсер утверждал, что, хотя цель иметь большой флот была бы "желательной", необходимо сделать акцент на раскрытие полного боевого потенциала меньшего числа кораблей за счет их перевооружения.

Однако его преемник Томас Модли объявил о планах по увеличению морской группировки до 355 вымпелов. Данная цель впервые была поставлена главой Белого дома Дональдом Трампом во время президентской кампании 2016 года.

[355 кораблей] заявлено как национальная политика. У нас есть цель 355; у нас нет плана на 355

- заявил Модли 5 декабря.

Он рассчитывает достичь этой цифры, включающей подводные и надводные беспилотники, к 2030 году. В этой связи, с его слов, придется бороться за средства от Пентагона, отказавшись от своего стремления получить как можно больше гиперзвукового оружия.

Мы должны были бы лоббировать это, доказывать и выбивать в залах Пентагона большую долю бюджета [...] Сколько еще гиперзвукового оружия нам понадобится? А куда мы его разместим?

- отмечает и.о. министра в служебной переписке.

Его подход совпадает с заявлениями советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Он отметил, что Трамп серьезно относится к наращиванию флота, который в настоящее время имеет в своем распоряжении только 292 корабля. Он добавил, что цель в 355 вымпелов должна быть достигнута "не через десятилетия", а гораздо раньше.