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Военное обозрение

Бесшумная подлодка советской постройки вызвала беспокойство у Таиланда

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Источник изображения: weaponews.com

ВМС Таиланда собираются адаптироваться к изменившимся условиям, которые были названы "новой ситуацией". Об этом было заявлено после того, как стала известна информация о намерении Мьянмы отправить свою первую субмарину в Андаманское море в целях обеспечения безопасности в местной акватории.

Как указывает издание The Phuket News, дизель-электрическая подводная лодка класса "Кило" [линейка советских ПЛ типа 877 и 636], которую Мьянма приобрела у Индии, должна приступить к боевому дежурству с 24 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника штаба ВМС Таиланда Прачачарт Сирисават.

В этой связи Третьему командованию ВМС, базирующемуся в Пхукете и ответственному за воды Андаманского моря, было поручено следить за подлодкой, которая может действовать под водой в течение 45 дней.

Данный тип ["Кило"], с водоизмещением 3000 тонн, хорошо известен своей бесшумной работой. Подлодка может быть оснащена различными видами вооружения и способна погружаться на глубину до 300 метров

- отмечает The Phuket News, указывая, что вице-премьер Мьянмы уже озвучил желание вступить в переговоры с Россией о покупке большего количества вымпелов данного класса [видимо, "Варшавянок"].

При этом Таиланд находится в процессе приобретения трех китайских ПЛ типа S26T. Уже подписано соответствующее соглашение стоимостью под 2 млрд. долл. [видимо, в эту цену входят сопутствующие расходы]. Постройка первой подлодки стартовала в КНР 7 сентября, ее передача ожидается в 2023 году. Средства на вторую ПЛ в размере 0,4 млрд. долл. пока не выделялись.

Мы планируем уточнить план закупок

- пояснил Прачачарт.

На фоне беспокойства, связанного с появлением у соседа субмарины советской постройки, было заявлено о намерении развивать подводный флот Таиланда. При этом была названа "путаницей" информация о прежнем желании ВМС заменить покупку подлодок приобретением дорогих фрегатов.

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Страны
Индия
Китай
Мьянма
Польша
Россия
Таиланд
Проекты
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