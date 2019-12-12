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Известия.ru

РВСН анонсировали более 200 учений в 2020 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Ракетные войска стратегического назначения проведут в 2020 году, как и в нынешнем, более 200 учений.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер.

"В этом году стратегические ракетчики провели более 200 учений различного уровня. Считаю, что это количество оптимально и позволяет добиться повышения показателей полевой выучки личного состава. Именно поэтому в 2020 году количество учений останется неизменным", — цитирует Сивера издание.

Замкомандующего уточнил, что для участия в учениях будут привлекаться межвидовые взаимодействующие силы и средства от военных округов, видов Вооруженных сил и родов войск. Также он заявил об изменении интенсивности учений, подчеркнув, что их продолжительность будет сохранена.

Кроме того, в следующем году в РВСН пройдет около 30 конкурсов, направленных на определение боевой готовности частей и подразделений, рассказал Сивер.

17 октября под руководством президента России Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019". В маневрах участвовали силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Военные учения
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