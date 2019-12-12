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Известия.ru

Amazon подала в суд на минобороны США

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Amazon подала в суд на минобороны США. В иске указано, что корпорация лишилась контракта на $10 млрд. Тендер ушел компании Microsoft. Всему виной, считают в Amazon, "закулисные атаки" президента США Дональда Трампа. Якобы хозяин Белого дома пытается навредить Джеффу Безосу, поскольку Трамп и предприниматель обменивались критикой.

Amazon подала в суд на минобороны США. В иске указано, что корпорация лишилась контракта на $10 млрд. Тендер ушел компании Microsoft. Всему виной, считают в Amazon, "закулисные атаки" президента США Дональда Трампа. Якобы хозяин Белого дома пытается навредить Джеффу Безосу, поскольку Трамп и предприниматель обменивались критикой.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
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