Войти
bmpd.livejournal.com

Амбициозные турецкие планы наращивания оборонного экспорта

379
0
0

Как сообщается в опубликованном американским изданием "Defense News" материале Burak Ege Bekdil "Turkey reveals path to boost defense and aerospace exports by $10.2B in 2023", согласно турецкому правительственному документу "Стратегический план на 2019-2023 годы", Турция планирует увеличить свой оборонный и аэрокосмический экспорт до 10,2 млрд долл к 2023 году с 2 млрд долл, достигнутых в 2018 году.

Первый опытный образец РТ-1 беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Akıncı разработки турецкой компании Baykar Savunma в первом полете 06.12.2019 (с) Baykar Savunma

"Стратегический план на 2019-2023 годы", опубликованный турецким Управлением оборонной проиышленности (SSB), также ставит целью увеличение годового дохода оборонной и аэрокосмической промышленности Турции до 26,9 млрд долл в 2023 году с 6,7 млрд долл в 2018 году.

Также к 2023 году турецкая национальная промышленность будет удовлетворять 75 процентов военных потребностей, по сравнению с 65 процентами в 2018 году, согласно плану.

Для достижения этих целей правительство Турции планирует реструктурировать свою систему стимулирования экспорта. Кроме того, Турция запустит межправительственную схему продаж, в то время как SSB откроет агентства по продвижению оборонного экспорта в 20 странах.

Другие важные цели, подробно изложенные в документе, включают переход на новую модель закупок; расстановку приоритетов программ, минимизирующих зависимость от систем иностранного производства; и поддержку изделий, которые укрепляют способность Турции конкурировать на рынках высоких технологий на международном уровне.

С момента прихода к власти в 2002 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко увеличил долю национальной промышленности в оборонных закупках. Настойчивый приоритет правительства отказаться от закупок готовых изделий за рубежом и вместо этого пойти на национальные разработку и производство породили множество национальных оборонных программ, включая беспилотные летательные аппараты, боевые корабли, бронированные машины, вертолеты, учебные самолеты, основной танк нового поколения и амбициозную программу по созданию на месте истребителя.

Но один оборонный аналитик из Анкары предупредил, что некоторые цели правительства выглядят неосуществимыми.

"Возьмите, к примеру, экспортные цели", - сказал аналитик изданию "Defense News".- "первоначальные цели экспорта на 2023 год составляли 25 млрд долл. Теперь они сократились до 10,2 млрд долл. Однако это все равно высоко по сравнению с нынешним уровнем в 2 млрд долл".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
18.11.2019
Эксперт предсказал ответ Египта на угрозы США из-за покупки Су-35
17.10.2019
Star (Турция): почему НАТО не внушает доверия?
14.06.2019
Меч и щит Анкары
10.09.2018
Удар на удар: сойдутся ли Россия и США в Сирии
26.03.2018
Где Вашингтон может нанести следующий удар
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет