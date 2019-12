Амбициозные турецкие планы наращивания оборонного экспорта

Как сообщается в опубликованном американским изданием "Defense News" материале Burak Ege Bekdil "Turkey reveals path to boost defense and aerospace exports by $10.2B in 2023", согласно турецкому правительственному документу "Стратегический план на 2019-2023 годы", Турция планирует увеличить свой оборонный и аэрокосмический экспорт до 10,2 млрд долл к 2023 году с 2 млрд долл, достигнутых в 2018 году.

Первый опытный образец РТ-1 беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета Akıncı разработки турецкой компании Baykar Savunma в первом полете 06.12.2019 (с) Baykar Savunma

"Стратегический план на 2019-2023 годы", опубликованный турецким Управлением оборонной проиышленности (SSB), также ставит целью увеличение годового дохода оборонной и аэрокосмической промышленности Турции до 26,9 млрд долл в 2023 году с 6,7 млрд долл в 2018 году.

Также к 2023 году турецкая национальная промышленность будет удовлетворять 75 процентов военных потребностей, по сравнению с 65 процентами в 2018 году, согласно плану.

Для достижения этих целей правительство Турции планирует реструктурировать свою систему стимулирования экспорта. Кроме того, Турция запустит межправительственную схему продаж, в то время как SSB откроет агентства по продвижению оборонного экспорта в 20 странах.

Другие важные цели, подробно изложенные в документе, включают переход на новую модель закупок; расстановку приоритетов программ, минимизирующих зависимость от систем иностранного производства; и поддержку изделий, которые укрепляют способность Турции конкурировать на рынках высоких технологий на международном уровне.

С момента прихода к власти в 2002 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко увеличил долю национальной промышленности в оборонных закупках. Настойчивый приоритет правительства отказаться от закупок готовых изделий за рубежом и вместо этого пойти на национальные разработку и производство породили множество национальных оборонных программ, включая беспилотные летательные аппараты, боевые корабли, бронированные машины, вертолеты, учебные самолеты, основной танк нового поколения и амбициозную программу по созданию на месте истребителя.

Но один оборонный аналитик из Анкары предупредил, что некоторые цели правительства выглядят неосуществимыми.

"Возьмите, к примеру, экспортные цели", - сказал аналитик изданию "Defense News".- "первоначальные цели экспорта на 2023 год составляли 25 млрд долл. Теперь они сократились до 10,2 млрд долл. Однако это все равно высоко по сравнению с нынешним уровнем в 2 млрд долл".