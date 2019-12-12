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Аргентинский флот получил французский патрульный корабль L'Adroit типа Gowind

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6 декабря 2019 года в Тулоне состоялась церемония передачи французским судостроительным объединением Naval Group аргентинскому флоту ранее входившего в состав ВМС Франции патрульного корабля L'Adroit типа Gowind. Корабль получил традиционное для аргентинского флота название Bouchard в честь знаменитого аргентинского капитана французского происхождения Иполито де Бушара (1780 - 1837), и должен прибыть в Аргентину ориентировочно 23 декабря.

Вошедший в состав ВМС Аргентины как Bouchard ранее входивший в состав ВМС Франции патрульный корабль L'Adroit типа Gowind. Тулон, 06.12.2019 (с) ВМС Аргентины

Напомним, что в ноябре 2018 года министерство обороны Аргентины заключило контракт стоимостью 319,02468 млн евро на приобретение во Франциии четырех патрульных кораблей типа Gowind. Согласно контракту, Аргентина приобрела для своих ВМС ранее входивший в состав французского флота патрульный корабль Р 725 L'Adroit типа Gowind, а также заказала постройку еще трех почти однотипных патрульных кораблей типа Gowind OPV 90 французской компании Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou). Строительство трех 87-метровых патрульных кораблей типа Gowind OPV 90 для ВМС Аргентины будет осуществляться в арсенале Naval Group в Лориане со сдачей в 2021 и 2022 годах.

Данный контракт стал первым заказом Аргентиной военных кораблей новой постройки за более чем 30 лет. Финансирование контракта осуществляется за счет кредитной линии, предоставляемой правительству Аргентины консорциумом банков в составе Credit Agricole, Natixis и Banco Santander.

Первым теперь полученный Аргентиной патрульный корабль L'Adroit был построен в 2010-2011 годах в арсенале в Лориане за собственные средства французским судостроительным объединением DCNS (нынешняя Naval Group) в качестве головного корабля-демонстратора типа Gowind в варианте проекта OPV 90 (в постройке и на испытаниях имел временное название Hermes). В 2012 году L'Adroit был передан DCNS ВМС Франции в аренду на трехлетний срок для использования в качестве патрульного корабля, с 2015 года срок аренды продлевался на основе ежегодных соглашений, но в 2018 году корабль был выведен из состава ВМС Франции и возвращен Naval Group. В последние несколько лет Naval Group активно искала для этого корабля покупателя за рубежом и в итоге продала его Аргентине.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Аргентина
Франция
Компании
DCNS
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