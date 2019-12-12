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Военное обозрение

Безупречная стрельба из белорусского Т-72Б попала на видео

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Источник изображения: topwar.ru

Белорусские вооруженные силы опубликовали кадры стрельбы основного боевого танка Т-72Б по нескольким целям во время проведения военных учений в районе города Борисов, на 227-м полигоне.

Выложенный в Сеть видеоматериал демонстрирует совместную работу танкистов с инженерными подразделениями. В задачу последних входит прокладка прохода через минное поле. По всей видимости, для этих целей была задействована самоходная реактивная установка УР-77 "Метеорит".

После того, как трасса была расчищена, в дело вступают Т-72Б. На видео видно, как массивная боевая машина движется со скоростью около 10 км/ч и в ходе своего движения ведет огонь, нанося прямые удары по целям, один за другим. Фиксируются безупречные попадания по мишеням.

Русские хорошо известны своим мастерством, когда речь заходит о бронетехнике – ведь именно эта страна создала "Танковый биатлон"! Соседняя Беларусь, однако, также является большим поклонником этих боевых машин и демонстрирует схожие навыки во время военных учений

- пишет издание Sputnik.

В последнее Москва передает Минску современную модификацию "Урала" - Т-72Б3. Их визуальным отличием от прежних версий является размещение дополнительной защиты - так называемой "мягкой брони" - в съемных блоках по бортам техники.

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Белоруссия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
УР-77
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Танковый биатлон
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