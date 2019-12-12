Советские ПЗРК связаны сербами в единую систему МТУ-4М

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Сербские военные намерены значительно укрепить подразделения ПВО, призванные обеспечить защиту наземных боевых порядков от воздушных атак. В этих целях собственными силами был разработан зенитно-ракетный комплекс, получивший обозначение МТУ-4М.

Он относится к ПВО ближнего радиуса действия. Изделие состоит из четырех спаренных облегченных ракетных комплексов (так называемые LPRS) "Стрела-2М" и "Игла" советского происхождения.

Эта система была представлена широкой публике на учениях "Свобода-2019", проводившихся на авиабазе в Батайнице под Белградом. Она была установлена на четырехколесной мобильной платформе НТВ, что стало новинкой для оборонной промышленности Сербии.

Как указывает Russia Beyond, МТУ-4М вместе с другой разработкой, ЗРПК PASARS, войдут в состав артиллерийских и ракетных дивизионов сухопутных бригад. Оба средства ПВО будут связаны "цифрой" через единый командный пункт, который подключается к модернизированному радару "Жираф".

Вся система будет иметь гораздо более высокую скорость ответа на угрозы

- отмечает издание, добавляя, что за счет работы КП также становится возможным дальнее наведение на цель.

Возможности пусковых установок "Игла", входящих в состав МТУ-4М, будут расширены за счет добавления оптоэлектронного блока, который будет включать тепловизионный прицел. Это позволит использовать зенитные ракеты в ночных условиях, чего ранее не наблюдалось.

Цель контролируется с помощью небольшого дисплея, прикрепленного к шлему, перед левым глазом стрелка. При необходимости боец сможет вести огонь обычным способом, захватывая вражеский объект правым глазом через механический прицел.

MTU-4M может дополнительно иметь лазерный дальномер, планируется установить оборудование IFF (идентификатор "свой-чужой"). Имеется возможность размещения средства радиоэлектронного подавления, основной целью которого будет борьба с вражескими дронами. Есть возможность улучшения системы путем замены ПУ на более современные пусковые установки "Игла-С", "Верба", Mistral.