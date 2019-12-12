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Известия.ru

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vlad Butsky

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон "русского" калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО "Промтехнология".

Предприятие выпускает высокоточные винтовки и карабины под брендом ORSIS.

Как отметили в пресс-службе компании, российский вариант AR-15 уже прошел испытания, в том числе климатические. Пуля патрона 7,62х39 мм в два раза тяжелее, чем у американского автоматного патрона 5,56 и имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы.

При этом отдача и весовые параметры не увеличились, несмотря на больший калибр. Кроме того, высокоточные стволы ORSIS значительно повысили точность и ресурс изделия по сравнению с оригинальной М16.

Также разработан вариант винтовки с возможностью автоматного огня.

"На данный момент общий настрел при испытаниях на ресурс превысил 17 000 выстрелов. При этом показатели точности и кучности остались в пределах заявленной нормы 1,5-2 МОА [угловая минута] целевыми боеприпасами на дистанцию 300 метров", - приводит сообщение компании ТАСС.

28 ноября сообщалось, что российский снайпер побил мировой рекорд по дальности точного выстрела, поразив цель на расстоянии 1920 м в полной темноте и при неблагоприятных погодных условиях. Стрельба велась из дальнобойной винтовки СВЛК-14С "Сумрак" с ночным прицелом российского производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AR-15
M16
СВЛК-14С
Компании
Промтехнологии ГК
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Пуля не дура
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