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Военное обозрение

В Израиле: Береговой комплекс "Бастион-П" лишит превосходства над Египтом

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Источник изображения: http://www.defense-arabic.com/

Резкое увеличение боевого потенциала Египта вызывает опасения в Тель-Авиве, который боится лишиться военного превосходства. Если учесть возможное сближение Каира с Анкарой, то угроза принимает отчетливые контуры.

Рост морской мощи

В Израиле негативно восприняли возможность поставки Египту российской системы береговой обороны "Бастион-П" (К-300П), вооруженной ракетами "Яхонт". Опасения вызывает радиус действия данного изделия, противокорабельный вариант которого способен пройти дистанцию в 350 км.

Издание Defense Arabic, ссылающееся на израильские СМИ, сообщает, что в Тель-Авиве в последние годы стали замечать накопление вооружений в египетских войсках. Учитывая, что ранее Каир "неоднократно нарушал мирный договор", это не сулит ничего хорошего.

Указывается, что военно-морской флот страны уже считается шестым в мире по величине, обладая 319 кораблями. В этой связи критикуется решение бывшего премьер-министра Ариэля Шарона, который дал Германии "зеленый свет" на продажу Египту подводных лодок, так как это ставит превосходство Израиля под угрозу.

Активно развивается береговая инфраструктура. По данным SecurityNet, Египет строит 10 новых портов, 5 из которых военного назначения, 5 – гражданского. Осуществляется расширение военной гавани в Порт-Саиде. Форсируется судостроительная программа, позволяющая не только закупать боевые корабли, но и создавать их собственными силами. На новой верфи в Александрии ведется постройка корветов.

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com/

К услугам Россия

Все эти объекты и оружейные системы могут оказаться под защитой К-300П, так как существует вероятность продажи данного комплекса Москвой.

Ели это сообщение соответствует действительности, то Египет станет очень серьезной угрозой для Израиля

- пишут СМИ, указывая, что дальность их полета составляет 350 км, позволяя наносить удар по отдаленным морским целям, даже авианосцам.

В случае размещения батареи "Бастиона-П" в Порт-Саиде она даст возможность атаковать все порты и объекты израильтян в Средиземном море и получить доступ практически ко всем районам Южного Кипра.

Со своей стороны отметим, что беспокойство Тель-Авива может оказаться вполне обоснованным. Турецкая дипломатия уже сумела склонить к тесному сотрудничеству официально признанные власти Ливии, однако Триполи не является надежным партнером в силу ведущейся в стране гражданской войны. На этом фоне Египет представляет вполне устойчивую силу, мощь которой постоянно повышается.

В случае сближения Анкары и Каира они смогут перекрыть (соответственно с севера и с юга) выход государств Леванта в "большое" Средиземноморье. В итоге доступа в Европу не получат находящиеся у ближневосточного побережья богатые запасы газа, который потенциально можно поставлять по трубопроводам.

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com/

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com/

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Израиль
Кипр
Ливия
Россия
Турция
Продукция
Бастион
Х-61 Яхонт
Проекты
Авианосец
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