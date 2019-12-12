Главком ВМФ заявил об угрозах национальной безопасности России из-за активности НАТО

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс резко усилил активность у российских границ, это представляет угрозу национальной безопасности, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Мы не можем оставить без внимания факты резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи наших границ при формировании и реализации приоритетов развития ВМФ России", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"В отличие от аналогичных мероприятий прошлых лет учения Объединённых вооружённых сил НАТО характеризуются все более масштабным привлечением сил и средств, широким географическим охватом, а также комплексной отработкой вопросов применения и обеспечения войск", - заявил Евменов.

"Следовательно, реально существуют угрозы национальной безопасности и необходимость защиты интересов России в Мировом океане, а это требует наличия современного Военно-морского флота, способного парировать данные угрозы", - сообщил он.

По словам Евменова, в частности, в НАТО отрабатывают варианты оказания военной помощи странам Балтии, Польши, Болгарии и Румынии в случае агрессии со стороны "противника", сопоставимого по военной мощи с Североатлантическим альянсом.

"Отмечу и подчеркну - надуманной агрессии. Особое внимание при этом уделялось оценке готовности обеспечить ускоренную переброску войск усиления на "восточный фланг" альянса и оперативного оборудования территорий принимающих стран", - сказал адмирал.

Евменов заявил, что на этом фоне ВМФ России продолжит присутствовать в Мировом океане. "И сейчас в различных его районах выполняют задачи свыше 70 кораблей и судов различных классов, достойно демонстрируя Андреевский флаг", - сказал он.

ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ

По словам главкома ВМФ РФ, основу группировки морских стратегических сил будут составлять ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения, обладающие высокими боевыми возможностями.

"Сейчас я говорю, прежде всего, о проекте "Борей". Но также отмечу, что уже ведётся работа и по созданию атомных подводных ракетных крейсеров 5-го поколения. Прогресс стремительного развития сил на море диктует необходимость как можно дальше видеть перспективу", - заявил он.

"Перспективными подводными лодками из состава сил общего назначения ВМФ будут многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе Мирового океана. Одним из приоритетных направлений является создание неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой и дальнейшее серийное строительство дизель-электрических подводных лодок", - сообщил Евменов.

Он напомнил, что на предприятии "Севмаш" идет подготовка к передаче в состав ВМФ атомного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир".

Кроме того, по его словам, до конца года планируется спуск на воду дизель-электрической лодки проекта 636.3 "Волхов" - второй в серии из шести подлодок, строящихся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота. Первая подводная лодка этого проекта - "Петропавловск-Камчатский" уже вошла в состав Военно-морского флота в ноябре этого года, начато строительство третьей и четвертой - "Уфа" и "Магадан", сказал адмирал.

Евменов сообщил, что завершается ремонт атомной многоцелевой подводной лодки "Вепрь" Северного флота.

НАДВОДНЫЙ ФЛОТ

"Несомненно, что мы будем идти по пути строительства кораблей, способных нести гиперзвуковое и высокоточное оружие. Основу группировок кораблей в океанской зоне в будущем составят корабли крупного водоизмещения нового поколения, обладающие повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу", - сказал Евменов.

"Для решения задач в дальней морской зоне расчёт идет на фрегаты типа "Адмирал Горшков", а также развитие кораблей этого проекта. С начала эксплуатации хорошо себя зарекомендовали и фрегаты типа "Адмирал Григорович". Их возможности позволяют решать широкий круг задач в любой точке Мирового океана", - сообщил адмирал.

По его словам, основными перспективными типами для ближней морской зоны стали многоцелевые корабли, сочетающие в себе возможности противолодочных с ударным ракетным и оборонительным оружием - корветы типа "Стерегущий", "Бойкий", "Дерзкий", а также малоразмерные корабли проекта 22800 "Каракурт".

"Получит дальнейшее развитие класс патрульных кораблей. В мирное время они будут обеспечивать безопасность судоходства, а в военное - усиливать ударные группировки флота", - сказал Евменов.

"Для решения задач противоминного обеспечения в планах обладать в составе ВМФ серией морских тральщиков проекта 12700 типа "Александр Обухов". Данные корабли строятся по уникальной технологии с использованием современных композитных материалов и имеют на вооружении самые современные средства поиска и уничтожения мин", - сообщил адмирал.