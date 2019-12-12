Войти
Интерфакс-АВН

РВСН осуществили в этом году пять учебных пусков стратегических ракет

351
0
0
Генерал-лейтенант Сергей Сивер
Генерал-лейтенант Сергей Сивер.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Пять учебных пусков ракет провели в нынешнем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ, сообщил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Сергей Сивер.

"В 2019 году проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надёжность ракетных комплексов", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В ноябре командующий РВСН РФ генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.

В июне департамент информации Минобороны РФ сообщил, что РВСН в этом году получат в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

19 ноября заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитировал Иванова департамент информации Минобороны РФ.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В Минобороны РФ ранее сообщили, что полк с комплексом "Авангард" заступит на боевое дежурство в дивизии РВСН под Оренбургом в декабре этого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
04.01.2019
РВСН до 2020 года получат 1 тыс. тренажёров для работы на стратегических комплексах "Ярс" - Минобороны РФ
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
07.12.2018
Начальник Генерального штаба ВС РФ провел брифинг для иностранных военных атташе
20.07.2018
Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения
22.05.2018
В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
16.05.2018
"Тополя" ставят на прикол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.12 11:35
  • 1
Российские подлодки оказались легкой мишенью для противника
  • 12.12 11:34
  • 59
Китай построит седьмой авианосец
  • 12.12 11:25
  • 1
Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США
  • 12.12 10:14
  • 0
В Польше проводится учение с участием 17 натовских генералов
  • 12.12 09:42
  • 1963
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.12 09:41
  • 17
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 12.12 08:29
  • 172
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 12.12 08:14
  • 20
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 12.12 08:02
  • 79
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 12.12 07:47
  • 50
"Армате" добавили целей
  • 12.12 07:27
  • 1
Испытания атомной подлодки "Казань" продлили
  • 12.12 07:05
  • 803
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 12.12 02:50
  • 22
Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя
  • 11.12 20:43
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ
  • 11.12 18:07
  • 12
Новейший ЗРК "Викинг" защитит от любых "Стелсов" и крылатых ракет