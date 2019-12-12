Российские танкисты будут впервые "воевать" на Т-72МС "Белый орел"

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Танкисты соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приняли у технических служб армии Лаосской Народно-Демократической Республики танки Т-72МС "Белый орел", бронемашины БРДМ-2МС и автоматы АКМ.

Как сообщает пресс-служба ВВО, это оружие будет задействовано в первом в истории совместном российско-лаосском военном учении "Ларос-2019".

Боевые действия пройдут в три этапа. В ходе активной фазы танковые подразделения выполнят боевые стрельбы.

Одной из основных целей проведения совместного учения является расширение двустороннего военного сотрудничества между странами, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом.

Всего в первом в истории российско-лаосском учении принимают участие более 500 военнослужащих России и Лаоса, в частности от ВВО задействована танковая рота и отделение материально-технического обеспечения.

От народной армии Лаоса в мероприятии принимают участие танковые, разведывательные, инженерные подразделения, взвода связи, РХБ защиты, материально-технического обеспечения, охраны.