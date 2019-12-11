Войти
РИА Новости

СМИ: Белоруссия может провести совместные учения с НАТО

204
0
-1
Военнослужащие
Военнослужащие ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

МОСКВА, 10 декабря /Радио Sputnik. Белоруссия проводит переговоры с руководством НАТО о возможности проведения учений на своей территории, передает Argumenti.ru.

По данным портала, сейчас речь идёт о рассмотрении конкретного формата сотрудничества по этому вопросу.

При этом в военном ведомстве Белоруссии сообщили, что НАТО должно осознавать наличие союзнического договора Минска и Москвы, отмечает ресурс.

При этом, как сообщается, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному руководству страны разработать свой план ответа на размещение НАТО и США военных контингентов вблизи границ Белоруссии.

Альянс НАТО планирует провести весной 2020 года крупнейшие учения за 25 лет с участием около 37 тысяч военнослужащих. Учения "Защитник Европы 2020" пройдут в Польше, прибалтийских странах, а также в Грузии.

Ранее радио Sputnik сообщало о заявлении белорусского депутата о том, что Минск готов к учениям с НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Грузия
Польша
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
24.10.2019
В Минске считают надуманной угрозу Европе со стороны России
23.10.2019
Белоруссия подготовит план по реагированию на размещение военных США в Литве
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
14.10.2019
Лукашенко предлагает России и Белоруссии обезопасить себя на время учений НАТО в Польше
12.09.2017
Швеция готовится к войне
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"