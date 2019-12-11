Вице-премьер Борисов назвал причины "развала" микроэлектроники в РФ

МОСКВА, 10 декабря/ Радио Sputnik. Вице-премьер Юрий Борисов в качестве причины развала производства микроэлектроники назвал приватизацию предприятий в этой отрасли, передает РИА Новости.

Такое мнение Борисов высказал на конференции "Электроника в России: будущее отрасли".

"С 90-х годов фактически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. Я думаю, что (причина этого. – прим. ред.) – бездумная приватизация в первую очередь, когда активы оказались в частных руках. Сегодня глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство. Мы даже отсутствуем в статистике мировой", – сказал он.

По его словам, во времена СССР, в 1970-1980-х годах, страна занимала второе место в мире по производству микроэлектроники и даже в начале 1990-х годов поставляла простейшую электронику в Китай.

В качестве других причин Борисов также назвал то, что частные предприятия не выдержали темп и не вкладывали средства в производство, а государство, в свою очередь, не обеспечивало заказ.

В апреле 2018 года, по его словам, в РФ решили возродить производство микроэлектроники.

"Средства инвестиционные, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30", – сказал Борисов.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт рассказал о российском беспилотнике.