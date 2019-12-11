Войти
РИА Новости

Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4

289
0
0
Гражданская версия АК-12
Гражданская версия АК-12.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Паньшин

МОСКВА, 10 декабря/ Радио Sputnik. Концерн "Калашников" провел тесты в различных условиях своей разработки АК-12 и американской винтовки М4.

Видео сравнения опубликовано на сайте организации.

Сначала в условиях тира сравнили отдачу, скорость стрельбы, удобство смены магазина. Отмечается, что по этим параметрам автомат и винтовка показали примерно одинаковые результаты.

В одном из экспериментов автоматы намочили и на полчаса оставили в снегу при температуре около -6 градусов по Цельсию. Российский автомат произвел несколько выстрелов, тогда как у винтовки замерз затвор, а также примерз магазин. Также у М4 не нажималась кнопка для фиксации магазина.

По кучности стрельбы оба образца показали схожие результаты.

При этом авторы ролика уточнили, что в реальных боевых условиях результаты могут быть другими.

АК-12 концерна "Калашников" был разработал в рамках программы "Ратник" и представлен в 2012 году. Автомат нового поколения на вооружение принят в 2018 году. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями – АК-74М и АКМ.

Ранее радио Sputnik сообщало, что "Калашников" показал видео испытаний автомата АК-12.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
18.11.2019
Россия получила от стран Ближнего Востока пять заявок на покупку автоматов Калашникова
16.05.2017
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
19.03.2015
Малый калибр: 5.45 мм автоматы Калашникова
05.02.2015
Новый автомат от старого друга
29.01.2015
АК-12 перестрелял конкурента
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"