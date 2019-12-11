Концерн "Калашников" сравнил АК-12 и американскую винтовку М4

МОСКВА, 10 декабря/ Радио Sputnik. Концерн "Калашников" провел тесты в различных условиях своей разработки АК-12 и американской винтовки М4.

Видео сравнения опубликовано на сайте организации.

Сначала в условиях тира сравнили отдачу, скорость стрельбы, удобство смены магазина. Отмечается, что по этим параметрам автомат и винтовка показали примерно одинаковые результаты.

В одном из экспериментов автоматы намочили и на полчаса оставили в снегу при температуре около -6 градусов по Цельсию. Российский автомат произвел несколько выстрелов, тогда как у винтовки замерз затвор, а также примерз магазин. Также у М4 не нажималась кнопка для фиксации магазина.

По кучности стрельбы оба образца показали схожие результаты.

При этом авторы ролика уточнили, что в реальных боевых условиях результаты могут быть другими.

АК-12 концерна "Калашников" был разработал в рамках программы "Ратник" и представлен в 2012 году. Автомат нового поколения на вооружение принят в 2018 году. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями – АК-74М и АКМ.

Ранее радио Sputnik сообщало, что "Калашников" показал видео испытаний автомата АК-12.