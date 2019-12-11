Лавров обсудил с Помпео судьбу ДСНВ

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео судьбу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия предложила его продлить.

"Говорили мы сегодня о судьбе еще одного договора, его действие автоматически заканчивается в феврале 2021 года, если он не будет продлен, я имею в виду Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Россия подтвердила свое предложение уже сейчас предпринять решение о том, что этот договор будет продлен. Президент (России Владимир) Путин такую позицию буквально на днях подтвердил в своем публичном выступлении", - сказал Лавров по итогам встречи.