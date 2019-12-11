Войти
РИА Новости

Лавров обсудил с Помпео судьбу ДСНВ

192
0
0
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео.
Источник изображения: © POOL

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео судьбу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия предложила его продлить.

"Говорили мы сегодня о судьбе еще одного договора, его действие автоматически заканчивается в феврале 2021 года, если он не будет продлен, я имею в виду Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Россия подтвердила свое предложение уже сейчас предпринять решение о том, что этот договор будет продлен. Президент (России Владимир) Путин такую позицию буквально на днях подтвердил в своем публичном выступлении", - сказал Лавров по итогам встречи.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Похожие новости
24.09.2019
В Казани прошло совещание глав спецслужб СНГ
13.09.2019
"Готовимся к войне": Польша вооружится F-35 против России
21.03.2019
Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, заявил Лавров
20.03.2019
Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, заявили в МИД
01.02.2019
Черное море: Киев ждет военные корабли Германии
22.05.2015
США грозят наказать Россию за нарушение ядерных договоренностей ("Bloomberg", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"