Представители Генштабов России и Ирана обсудили военное сотрудничество

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Представители Генеральных штабов России и Ирана 9-10 декабря в Москве провели третье заседание российско-иранской рабочей группы по военному сотрудничеству, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Стороны отметили уровень развития двустороннего военного сотрудничества, достигнутый за последние годы, обсудили насыщенную программу совместных мероприятий в текущем году, а также наметили планы на 2020 год", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российскую часть рабочей группы возглавил заместитель начальника Генерального штаба вице-адмирал Виктор Лиина. Иранской частью руководил заместитель начальника генерального штаба бригадный генерал Гадир Незами.

В Минобороны РФ заявили, что "заседание рабочей группы прошло в обстановке доверия и подтвердило настрой на углубление диалога и продолжение взаимодействия в оборонной сфере".

"Отмечены активное участие иранской стороны в Армейских международных играх в 2019 году и проведение конкурсов "Глубина" и "Дорожный патруль" на своей территории, а также готовность партнеров участвовать в Играх в следующем году", - говорится в сообщении.

В начале декабря командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в северной части Индийского океана состоятся совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.

О подготовке к учениям 2 октября сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовим с КНР и с Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана", - сообщил он.