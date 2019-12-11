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Российская газета

Военные восстановили хранилище в Мекензиевых горах Крыма

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Источник изображения: youtube

Минобороны России сообщило о завершении работ на уникальном военном объекте в Крыму. Там после реконструкции и восстановительных операций ввели в строй огромное подземное хранилище горюче-смазочных материалов.

В вырубленных в Мекензиевых горах на северной окраине Севастополя складских помещениях моряки Черноморского флота будут в безопасности держать тысячи тонн солярки, бензина, различных масел, необходимых для эксплуатации боевых кораблей, авиации, тыловой и инженерной техники береговых частей ЧФ.

Размеры хранилища таковы, что туда свободно помещаются резервуары для ГСМ высотой более 32 метров. А если говорить о масштабах всего вырубленного в скалах военного склада, то он без проблем вместит содержимое более чем семи железнодорожных эшелонов.

Режимный объект в Крыму имеет давнюю и непростую историю. Это хранилище моряки-черноморцы использовали с 70-х годов прошлого столетия. Учитывая, что к полуострову еще в советские времена проявляли повышенный интерес соседствующие с ним страны НАТО и не только они, имеющий стратегическое значение военный склад строили в условиях строжайшей секретности.

Вырубленный в горах, он не боялся ни артиллерийских ударов, ни авиационных налетов. Более того, по подсчетам специалистов, хранилище горюче-смазочных материалов в Крыму могло выдержать даже ядерный удар. Складированные там топливо и масла на годы вперед гарантированно обеспечивали бесперебойное с точки зрения тылового обеспечения выполнение Черноморским флотом поставленных ему задач.

В подземное хранилище свободно помещаются резервуары для ГСМ высотой более 32 метров

Однако после того как полуостров отошел Украине, подземный склад военным "самостийной" оказался ненужным. Боевых кораблей у Киева было немного, подлодка - всего одна, да и та не на плаву, вот и решили местные адмиралы не тратить средства на содержание такого большого тылового объекта.

Примерно то же самое, напомним, случилось с другой уникальной советской инфраструктурой - вырубленной в скалах базой подводников в Балаклаве. Как и ей, хранилищу в Севастополе в новой Украине не нашли применения, и подземный склад постепенно пришел в негодность. Лишь после крымской весны восстановлением объекта вплотную занялось Минобороны России.

Заместитель главы ведомства Дмитрий Булгаков, побывавший на пережившем второе рождение хранилище, рассказал, какой огромный объем работ пришлось там выполнить. "Произведен ремонт входной группы, обустроена технологическая площадка, въездные ворота оборудованы системой контроля управления доступом.

В процессе проведения ремонта технологических помещений штольни № 1 проводились гидроизоляционные работы, укрепление разрушающихся горных пород и бетонных конструкций", - перечислил генерал. Кроме того, в хранилище провели ремонт железобетонных оснований, установили там системы антикоррозийной защиты, а стенки резервуара для ГСМ обшили новым листовым металлом.

Теперь склад имеет новую систему пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, там заменили технологический трубопровод, установили современную аппаратуру комплексной безопасности. В Минобороны России особо подчеркивают, что при восстановительных операциях в Мекензиевых горах использовались оборудование и материалы, изготовленные в России по программе импортозамещения.


Юрий Гаврилов

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