ССЗ "Красное Сормово" готов вернуться к постройке подводных лодок

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Судостроительный завод "Красное Сормово" выразил готовность возвратиться к выполнению военных заказов при условии их наличия. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на генерального директора завода Михаила Першина.

Выступая на конференции, посвященной итогам ОСК за 2019 год, Першин заявил, что предприятие готово к выполнению военных заказов при условии их наличия. Он пояснил, на заводе удалось сохранить кадры, и не потерять компетенции по строительству подводных лодок.

Компетенции, например, по подлодкам проекта 636 "Варшавянка" мы сохранили. И кадры тоже остались. Конечно, не в таком количестве, как было в свое время. Но при наличии соответствующего заказа мы в течение года сможем подготовиться к работе по постройке ДЭПЛ

- заявил он.

Судостроительная верфь "Красное Сормово" расположена в Сормовском районе Нижнего Новгорода, это одно из старейших судостроительных предприятий, основанное в 1849 году. Во время существования Советского Союза на заводе "Красное Сормово" было построено свыше 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, в том числе 25 атомных субмарин.

На заводе строились атомные подводные лодки первого поколения проектов 670 "Скат" и 670М "Чайка", второго поколения - проект 671 РТ "Семга", дизель-электрические подлодки проекта 877 "Палтус" (тип "Варшавянка"), атомные проекта 945 "Барракуда" и 945А "Кондор".

В настоящее время завод производит суда коммерческого флота.