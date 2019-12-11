Невидмка на экране

Технологии снижения радиолокационной заметности (стелс) по большей части ассоциируются с боевыми самолётами, но не меньшее значение невидимость на радарах имеет и для кораблей. Вчера, 9 декабря, портал thedrive.com опубликовал необычное изображение, на котором показан корабль типа Visby. Изначально фото со шведским корветом было опубликовано пользователем u/Moresail на портале reddit. В описании к фото указывается, что стелс-корабль находится на расстоянии 1,5 мили, а на склеенном изображении можно увидеть, как он отображается на коммерческом радаре.

Корвет типа Visby и его отображение на радаре Источник изображения: thedrive.com

На картинке корвет типа Visby выглядит как помехи. Также в описании снимка указывается, что более крупное изображение на радаре — это стоящее рядом коммерческое судно. При этом комментаторы указывают, что даже такая видимость на радаре возможна из-за того, что корабль находился в небоевом состоянии и даже мог использовать специальные отражатели.

Корабли типа Visby — корветы, построенные с применением технологии пониженной радиолокационной заметности. Длина каждого из кораблей — менее 73 м, водоизмещение — 640 т. Несмотря на относительно небольшие размеры, корабль несёт 57-мм пушку Bofors SAK 57 Mk3, а также мощное торпедное и ракетное вооружение. Кроме того, корвет оснащён лётной палубой для лёгкого вертолёта или беспилотника.