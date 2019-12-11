Главком НАТО намерен встретиться с начальником Генштаба РФ в 2020 году

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс рассчитывает на новую встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России — первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом он рассказал журналистам во вторник, 10 декабря.

"У меня была возможность встретиться с генералом Герасимовым лицом к лицу осенью. И мы (оба) ожидаем, что у нас будет возможность (вновь) встретиться лицом к лицу в начале 2020 года", — цитирует ТАСС заявление Уолтерса.

9 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО. Он заявил, что в альянсе не составляют списки противников. Однако в ноябре Столтенберг то заявлял об отсутствии агрессии со стороны России, то называл РФ главной угрозой для НАТО.

28 августа Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО. Стороны обсудили военную транспарентность в Европе.

10 июля Герасимов встречался с Уолтерсом в Баку. Военные говорили о принятии возможных мер по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия и НАТО.

3 мая Уолтерс занял кресло верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. На этом посту он сменил американского генерала Кертиса Скапарротти. До этого Уолтерс занимал пост командующего ВВС США в Европе и Африке. Ранее генерал также отвечал за воздушную и противоракетную оборону стран-участников НАТО.