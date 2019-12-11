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Военно-промышленный курьер

На калининградском побережье вражеский десант забросали гранатами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Гранатометчики морской пехоты Балтийского флота на полигоне "Хмелевка" уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника.

По легенде учений, незаконное вооруженное формирование скрытно готовило плацдарм для высадки основных сил десанта. Морские пехотинцы организовали засаду на маршруте движения колонны боевиков и, подбив головной и замыкающий бронетранспортеры, ликвидировали заблокированную бандгруппу. Стрельба велась из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

Всего в рамках учений гранатометчики успешно решили более 30 вводных огневых задач со сменой позиций, поразив порядка 200 мишеней, имитирующих групповые и одиночные цели, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В ходе стрельб из РПГ-7 и АГС-17 было израсходовано около 150 инертных и более 200 боевых гранат.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
РПГ-7
Проекты
БФ
Военные учения
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