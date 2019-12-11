Начались первые совместные военные учения России и Лаоса "Ларос-2019"

10 декабря с.г. на территории военной школы "Бан Пэн" в Лаосской Народно-Демократической Республике состоялось торжественное открытие первого в истории совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2019". Всего от обеих стран в учении принимают участие более 500 военнослужащих. Россию на учении представляют военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, сообщила пресс-служба округа.

В церемонии открытия совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2019" приняли участие начальник генерального штаба НАЛ генерал-полковник Сувон Лиынгбунми, руководитель учения от российской стороны заместитель командующего общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майор Валерий Шарагов и руководитель учения от лаосской стороны заместитель начальника генерального штаба НАЛ генерал-лейтенант Пасит Тхиенгтхам, которые пожелали участникам учения успехов и плодотворного проведения всех этапов запланированных мероприятий.

На мероприятии были подняты государственные флаги, исполнены гимны обоих государств-участников учения. Торжественным маршем в едином строю по строевому плацу прошли военнослужащие ВВО и НАЛ.

После торжественной части военнослужащие ВВО, прошедшие трехдневную акклиматизацию и адаптацию в тропическом климате после сильных декабрьских морозов Забайкалья, освоились на новых временных местах проживания и приступили к проведению первого этапа совместного военного учения "Ларос-2019".

Совместное российско-лаосское учение проходит на территории полигона "Бан Пэн" НАЛ с 10 по 19 декабря 2019 г.