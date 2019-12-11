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Российская газета

Видео: под Волгоградом новобранцев отучили от танкобоязни

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На полигоне Прудбой Волгоградской области свыше 100 новобранцев прошли обкатку танком.

Данное упражнение было разработано еще в 1943 году накануне Курской битвы для того, чтобы пехотинцы перестали испытывать страх перед бронетехникой противника.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, для избавления от танкобоязни применялся танк Т-90А, вес которого превышает 40 тонн. Новобранцы, укрывшись в окопе-ячейке, пропускали бронетехнику через себя, а затем метали в танк гранату.

Мотострелки также провели учебные стрельбы из стрелкового оружия, созданию окопов и инженерных заграждений и готовить пищу в полевых условиях, а также сооружать различные виды временного укрытия.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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