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Военное обозрение

Минобороны продолжает перевооружение войск на ПЗРК "Верба"

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны продолжает перевооружение частей и соединений Сухопутных войск на новые переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Верба". Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, крупная партия ПЗРК поступила на вооружение мотострелкового соединения.

Забайкальские мотострелки получили большую партию ПЗРК "Верба". Новый комплекс заменит в соединении ПЗРК "Игла", стоящий на вооружении подразделений ПВО части. Как заявили в пресс-службе округа, ПЗРК "Верба" на сегодняшний день является одним из самых современных в мире переносных зенитных комплексов, принятых на вооружение.

ПЗРК "Верба" продолжает дальнейшее развитие отечественной линейки подобных систем

- говорится в сообщении.

Как поясняется, в состав поступивших в соединение ПЗРК помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания "свой-чужой", модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средства обслуживания и учебно-тренировочные комплекты.

ПЗРК "Верба" предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 километра и на дальностях от 500 метров до 6,5 километра. Комплекс способен поражать цели в любую погоду, в разное время суток независимо от географического нахождения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Верба ПЗРК
Игла ЗРК
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Минoбороны РФ
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