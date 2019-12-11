Вьетнам намерен заказать постройку двух фрегатов типа "Гепард-3.9"

Источник изображения: topwar.ru

Вьетнам намерен заказать строительство третьей пары фрегатов "Гепард-3.9" на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Татарстан.

Татарстан посетила делегация Вьетнама во главе с председателем национального собрания Вьетнама госпожой Нгуен Тхи Ким Нган. В ходе визита было высказано намерение заказать постройку еще двух фрегатов типа "Гепард-3.9" для ВМС Вьетнама к уже имеющимся четырем кораблям данного тира, построенным на Зеленодольском ССЗ.

При этом высказывается мнение, что данный заказ может быть последним на фоне сообщений о намерении Вьетнама перейти на западные образцы вооружения в связи с недовольством вьетнамских военных торговой политикой России.

Напомним, что на Зеленодольском ССЗ ранее было построено для ВМС Вьетнама 4 фрегата проекта "Гепард-3.9". Корабли строились парами. Первый контракт на два фрегата был заключен в 2006 году, в 2011 оба корабля были переданы ВМС Вьетнама. Второй был заключен в октябре 2012 года, корабли были переданы заказчику в 2016 году и конце 2017 года соответственно.

Легкие фрегаты проекта "Гепард 3.9" водоизмещением около 2,2 тысячи тонн оснащены ракетно-артиллерийским, авиационным и противолодочным вооружением, а также радиотехническим, минным и противодиверсионным оружием. Корабль может нести вертолет.

Основное предназначение - борьба с воздушным, подводным и надводным противником; постановка минных заграждений, а также активных и пассивных помех. Корабли этого проекта могут сопровождать и охранять конвои, патрулировать границы, бороться с контрабандистами, браконьерами и пиратами. Кроме того, "Гепард-3.9" способен оказывать помощь терпящим бедствие судам, искать и спасать людей в море.