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Военное обозрение

Хуситы анонсировали демонстрацию "собственной ПВО"

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Источник изображения: Uprising Today

В йеменском хуситском "правительстве национального спасения" заявили, что работают над новой технологией собственного комплекса противовоздушной обороны, который будет способен нейтрализовать угрозы со стороны авиации коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

В интервью газете Al-Masirah "министр обороны" генерал-майор Мохаммед Аль-Атефи отметил, что вооруженные силы хуситских революционеров обладают новыми и продвинутыми возможностями по уничтожению воздушных целей. Также он уточнил, что это именно то оружие, которое уже сбило несколько летательных аппаратов коалиции, и оно будет продемонстрировано в самое ближайшее время.

Кроме того, новостной сайт Uprising Today сообщил, что четыре саудовских беспилотника были сбиты только за эту неделю. Указано, что один из БПЛА был атакован над Джизаном, приграничным регионом Саудовской Аравии, который прилегает части Йемена, контролируемой хуситами.

Источник изображения: Uprising Today

Не исключено, что "новый" экземпляр ПВО повстанцев-хуситов в итоге окажется уже знакомым образцом иранского происхождения с теми или иными новшествами. Тегеран уже неоднократно обвиняли в том, что он использует Йемен для обкатки собственных передовых вооружений.

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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
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