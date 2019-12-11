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Военное обозрение

Надо ли топить авианосец: задача для перспективной АПЛ "Лайка"

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Источник изображения: topwar.ru

Одна из программ развития отечественного флота на период до 2027 года предполагает начало строительства подводных лодок пятого поколения. Речь идёт о проекте подводной лодки с гиперзвуковыми вооружениями на борту – в том числе с противокорабельными ракетами "Циркон".

Работы стартовали в этом направлении около 3-лет назад (в 2016 году), получив шифр "Хаски". Сам же проект через некоторое время получил название "Лайка", что некоторых интересующихся развитием вооружений поставило в тупик. Появились разговоры о том, что от "Хаски" "отказались" и начали попытки реализации нового проекта.

На самом деле, ни о каком "отказе" от первоначального проекта речи не идёт. Имеет место техническая номенклатура – шифр и проект, которые, по сути, являются развитием одной и той же программы.

Итоговая задача – получение по-настоящему многоцелевой подводной лодки, обладающей мощным оружием и малой шумностью, предельно низким уровнем радиолокационной заметности для противника. Многоцелевой характер самой программы "Хаски"-"Лайки" состоит в том, что в зависимости от размещаемых вооружений такие АПЛ будут предназначаться для уничтожения подводных лодок или для уничтожения крупных надводных кораблей (корабельных групп), включая АУГ. В качестве "уничтожителей" авианосцев и разрабатываются "Цирконы".

Нашлись критики "Цирконов" как ракет, способных со 100-процентной гарантией отправить авианосец противника на дно. При этом критики слишком радикально понимают борьбу с авианесущими кораблями. Чтобы авианосец (например, американского "традиционного" типа) перестал быть угрозой, надо ли его топить? Вовсе не обязательно. Достаточно превратить его в плавающую груду металла с ликвидацией возможности использования авиакрыла. Как вариант решения такой задачи для "Лайки": нанести серьёзный ущерб палубе, вследствие чего авиакрыло его потеряет шансы к атакующим операциям (если вообще останется целым). Грубо говоря: с чего взлетать?

Возвращаясь к АПЛ: ранее в открытых источниках появлялась информация о том, что закладка первой такой подводной лодки в России состоится в 2023-2024 годах. При этом не особенно скрывались проблемы технологического характера. Связаны они с использованием композитных материалов.

Для проекта "Лайки" (или шифра "Хаски, если угодно) при всех пунктах технического задания материалы не просто должны быть в наличии, а должны при этом обладать особыми свойствами. Одно из таких свойств – способность выдерживать огромное давление на глубинах в несколько сотен метров вдобавок при движении на максимально возможной для этих глубин скорости. Ни для кого не секрет, что пока в нашей стране с собственными композитами дела обстоят, мягко говоря, не самым лучшим образом. Работы ведутся, но каковы результаты – пока вопрос без ответа. Не менее сложно дела обстоят с приобретением технологий создания подходящих по свойствам композитов у иностранных партнёров. Одни поддерживают санкции, другие из собственных соображений не готовы делиться высокими технологиями подобного плана, способными дать дополнительное преимущество российскому подводному флоту. В любом случае, временной задел для планомерной реализации проекта есть.

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Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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