Космическая обсерватория "Спектр-РГ" начала сканировать Вселенную

Астрофизики планируют делать это в течение ближайших четырех лет

ТАСС, 10 декабря. Российская рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ" начала обзор всего неба. Первое, пробное сканирование специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН провели 8 декабря, сообщает пресс-служба института.

Оба установленных на обсерватории телескопа - российский АRТ-ХС и немецкий eROSITA будут получать карту всего неба каждые полгода. Это изображение должно быть в несколько раз чувствительнее, чем предыдущие подобные карты. Астрономы надеются, что благодаря работе Спектра-РГ смогут следить за миллионами источников рентгеновского излучения во Вселенной. Обзор всего неба, по планам ученых, будет длиться ближайшие 4 года.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Цель работы обсерватории - сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Аппарат включает два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия), работающих по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор", которая адаптирована под задачи проекта.

Обсерватория была запущена на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур 13 июля. 24 июля обсерватория передала на Землю первые научные данные и первый рентгеновский снимок.