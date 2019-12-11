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ТАСС

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" начала сканировать Вселенную

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Спектр-РГ
Орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Астрофизики планируют делать это в течение ближайших четырех лет

ТАСС, 10 декабря. Российская рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ" начала обзор всего неба. Первое, пробное сканирование специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН провели 8 декабря, сообщает пресс-служба института.

Оба установленных на обсерватории телескопа - российский АRТ-ХС и немецкий eROSITA будут получать карту всего неба каждые полгода. Это изображение должно быть в несколько раз чувствительнее, чем предыдущие подобные карты. Астрономы надеются, что благодаря работе Спектра-РГ смогут следить за миллионами источников рентгеновского излучения во Вселенной. Обзор всего неба, по планам ученых, будет длиться ближайшие 4 года.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Цель работы обсерватории - сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Аппарат включает два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия), работающих по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор", которая адаптирована под задачи проекта.

Обсерватория была запущена на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур 13 июля. 24 июля обсерватория передала на Землю первые научные данные и первый рентгеновский снимок.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
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Проекты
Байконур
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